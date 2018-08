Europee negative su timori dazi, Milano la peggiore

Chiusura negativa per le piazze finanziarie europee con Milano che mette a segno la peggiore performance rispetto alle consorelle. A pesare sui listini del Vecchio Continente nuovi timori per la guerra commerciale sull’annuncio del presidente americano Donald Trump di volere aumentare al 25% i dazi sui beni cinesi per 200 miliardi di dollari. In questo scenario, Francoforte cede l’1,5%, Londra perde l’1,01%, Parigi segna -0,68%. A Milano il Ftse Mib lascia sul terreno ,’1,73% a 21.414 punti. La peggiore tra le blue chips è Tenaris che perde il 6,3%. Vendite anche su Poste Italiane (-5,41%) e Saipem (-5,29%). Acquisti invece su Ferrari che cresce del 4,03%, StM +0,81% e Italgas +0,15%