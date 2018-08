Scuola, ok a contratto integrativo

(Fotogramma)

Siglata l'ipotesi di contratto integrativo sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa 2018-19. Con questa firma - spiegano i sindacati Flc Cgil Cisl Scuola e Uil Scuola in una nota congiunta dei segretari generali Francesco Sinopoli, Maddalena Gissi e Pino Turi - si creano così le condizioni perché le scuole possano programmare le attività scolastiche avvalendosi di tutti i fondi contrattuali a disposizione a partire dal prossimo settembre.

L'autonomia delle Istituzioni scolastiche - spiegano i sindacati - ne esce così rafforzata, non solo perché le risorse disponibili saranno conosciute fin dal primo settembre da ogni scuola, ma anche perché non vi saranno passaggi ulteriori, come avveniva in passato, prima che queste possano essere utilizzabili: ora lo saranno invece da subito. Ciò consente la sottoscrizione del Contratto d’Istituto nei primi giorni di settembre e comunque nei tempi fissati dal CCNL. Le risorse delle aree a rischio e a forte processo immigratorio, come anche quelle delle indennità di bilinguismo e trilinguismo o dei turni notturni e festivi, giungeranno direttamente alle scuole interessate.

Altro aspetto di rilievo, sottolineano ancora i sindacati, è che non solo le somme potranno essere liberamente destinate alle attività che più si ritengono funzionali allo sviluppo del Piano triennale dell’offerta formativa, ma nel CCNI si precisa che ogni economia risultante a ciascuna scuola alla conclusione di ogni anno scolastico potrà essere utilizzata nell’anno successivo per finalità diverse da quelle originarie. Si conferma, poi, la piena attribuzione al MOF anche delle risorse per la valorizzazione del personale docente (bonus), in continuità con la precedente intesa del 26 giugno 2018.

Sanata anche la questione della remunerazione dell’indennità di sostituzione del DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi): una apposita somma sarà accantonata per corrispondere a questa esigenza. Con questo contratto, spiegano ancora i sindacati, viene rafforzato il ruolo della Contrattazione Integrativa e dei suoi protagonisti, con la riaffermazione delle innovazioni introdotte dal ccnl 2016/2018. Per Flc Cgil Cisl Scuola e Uil Scuola, inoltre, si conferma ancora una volta come le relazioni sindacali rappresentino strumento efficace e flessibile non solo per regolare il rapporto di lavoro, tutelando Docenti ATA e personale educativo, ma anche per incrementare la funzionalità del sistema scolastico a beneficio degli alunni e delle famiglie.