Spread vola a 250 punti

Foto di repertorio (Fotogramma)

Si allarga lo spread tra Btp e Bund tedeschi. Il differenziale di rendimento sul decennale, che aveva aperto intorno a 230 punti, è salito di nuovo oltre i 250 punti base. Intorno alle 14, lo spread è a 248 punti, con un cedola intorno al 2,9%.

Nel frattempo la Borsa di Milano accelera al ribasso. Il Ftse Mib cede l'1,7% a 21.413 punti, in linea con l'andamento di Francoforte (-1,8%). In Europa, peggiorano anche gli indici di Madrid (-1,19%), Londra (-1,18%) e Parigi -0,8%) sulla scia dei timori per un inasprimento della guerra tariffaria.

Sul paniere principale di Piazza Affari, sono pesanti Tenaris (-4,2%), dopo i conti del secondo trimestre in frenata sul primo, Intesa Sp (-3,2%) e Poste (-3,5%), nonostante i conti migliori delle attese in entrambi i casi. Ferrari guadagna l'1,2%, Il Sole 24 Ore l'1,6%.