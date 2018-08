Nuovo sciopero Ryanair

(Fotogramma)

Continuano gli scioperi per Ryanair . I piloti in Svezia, Belgio e Irlanda incroceranno le braccia per 24 ore venerdì 10 agosto, distruggendo i piani di viaggio di circa 25.000 passeggeri per 146 voli scrive l'Indipendent. I passeggeri coinvolti dovrebbero essere già stati informati tramite SMS o e-mail, ma tutti coloro che viaggiano con la compagnia aera irlandese da/verso quei Paesi sono invitati a verificare con la compagnia aerea.

Anche i piloti in Germania e Olanda potrebbero unirsi ai loro colleghi. Un sondaggio dell'Associazione dei piloti olandesi (VNV) ha rilevato che il 99,5% dei membri sarebbe a favore di uno sciopero, mentre in Germania sono in corso colloqui con il sindacato dei piloti Vereinigung Cockpit il quale terrà una conferenza stampa l'8 agosto per discutere i suoi prossimi passi: VC ha detto che il 96% dei piloti Ryanair in Germania ha votato a favore di un'azione in tal senso.

Ryanair, che "si scusa sinceramente con i clienti per queste interruzioni, che abbiamo fatto del nostro meglio per evitare" ha detto il chief marketing officer Kenny Jacobs, giudica questi scioperi "del tutto ingiustificati".

Secondo la compagnia aerea irlandese solo 20 (il 7%) dei nostri 300 voli pianificati da/per l'Irlanda venerdì prossimo sono stati cancellati. E "tutti i 3.500 clienti interessati sono già stati avvisati via e-mail/SMS" e saranno o rimborsati o ricollocati su altri aerei. Nel frattempo gli scioperi in Belgio l'hanno già costretta a cancellare 104 voli e 22 in Svezia.