Come accedere al cassetto previdenziale Inps

(Fotogramma)

Versamento dei contributi e stato della propria situazione contributiva. Per tenerli sotto controllo c'è il cassetto previdenziale dell'INPS che ha anche molte altre funzioni. E' possibile ad esempio comunicare tra aziende collegate, fissare un appuntamento, inviare domande e ricevere comunicazioni da parte dell'INPS, grazie al nuovo servizio di comunicazione bidirezionale.

Per accedere al cassetto previdenziale bisogna andare sul sito INPS e cliccare sull’opzione 'Prestazioni e servizi' e, a seguire, su 'Consultazione cassetto previdenziale'. Qui trovate una lista dei vari cassetti previdenziali a seconda del settore di appartenenza. C'è quello riservato ai committenti della Gestione Separata e quello per i liberi professionisti obbligati al pagamento dei contributi alla stessa Gestione Separata. C'è poi il cassetto previdenziale per le aziende agricole e quello per gli agricoltori autonomi. Completano il quadro il cassetto previdenziale riservato ad artigiani e commercianti e quello per le aziende (al quale possono accedere avvocati, commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, associazioni di categoria, aziende e rappresentanti legali).

Una volta individuato il cassetto previdenziale a voi riservato dovete cliccare sul link apposito e attendere che l’INPS vi reindirizzi nella pagina a questo dedicata, dove tra l’altro è possibile approfondire le funzioni dedicate. A questo punto vi basterà scorrere fino in fondo e cliccare su 'Accedi al servizio'. Per accedere vi verrà richiesto il codice fiscale e il PIN INPS; in alternativa a quest'ultimo si può utilizzare, qualora ne siate in possesso, la Carta Nazionale dei Servizi o l'identità SPID.