La crisi turca pesa sulle borse europee, Milano in rosso con i bancari

La crisi finanziaria in Turchia affossa nuovamente le borse europee, in rosso fin dai primi scambi sulle preoccupazioni per il nuovo tonfo della lira turca e nonostante le rassicurazioni della banca centrale del Paese. Al termine delle contrattazioni tutti gli indici europei sono in calo, con Milano in flessione dello 0,58%, anche per effetto dello spread Btp-Bund, salito oltre quota 280 punti. A soffrire sull'indice principale di Piazza Affari sono in particolare le banche, con Unicredit e Banco Bpm in flessione di oltre due punti percentuali. Male anche Leonardo e Fca. Ben comprate, invece, con rialzi sopra i due punti, Moncler, Azimut e Unipol.