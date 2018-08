Di Maio: "Governo non è ricattabile"

(Fotogramma /Ipa)

''Non vedo il rischio concreto che questo governo sia attaccato''. A dirlo è il ministro e vicepremier Luigi Di Maio in un'intervista pubblicata stamane dal Corriere della Sera. ''Questa - spiega il ministro -è più una speranza delle opposizioni'' ma, aggiunge, ''se qualcuno vuole usare i mercati contro il governo, sappia che non siamo ricattabili''.

Di Maio annuncia poi la riflessione su un decreto legge ''per ricostituire la cassa integrazione per cessazione, che riguarderà migliaia di lavoratori''. E sui vaccini: ''Nei Cinque Stelle c'è chi ha idee malsane''.

"Il tetto del 3% di deficit? Non ci sarà bisogno di sforarlo - sostiene -. Con Conte e Tria convinceremo la Ue a farci fare riforme che porteranno all'abbassamento del debito e all'aumento della domanda interna. Inoltre, come abbiamo già fatto, porteremo avanti una lotta senza quartiere a tutti gli sprechi e tagliandoli troveremo risorse da poter utilizzare".

In vista delle elezioni europee del prossimo anno, continua Di Maio, "i numeri dicono che la maggioranza formata da Ppe e Pse non esisterà più, finirà l'epoca dell'austerity e inizierà un nuovo settennato di bilancio espansivo". "Questo governo - aggiunge il capo politico dei 5 Stelle - ha oltre il 60% di consensi, mentre l'establishment Ue sarà spazzato via da elezioni storiche".

Di Maio passa poi all'argomento del giorno, il ritorno alla leva obbligatoria rilanciato da Salvini: "Siamo d'accordo con Salvini che l'esercito deve essere formato da professionisti. Pur ritenendo che la leva obbligatoria sia stata un'esperienza formativa, credo sia stata una buona cosa superarla".