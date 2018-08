Quando è meglio inviare il curriculum

Foto di repertorio (Fotogramma)

Mercoledì alle 9. Sarebbe questo secondo gli esperti il momento migliore per mandare il curriculum. Insomma non basta scriverlo bene, non inventare competenze che non si hanno, allegare 'foto improbabili': per avere più chance di essere chiamati per un colloquio e magari trovare un nuovo lavoro - secondo quanto si legge sul 'Mail online' - bisogna anche scegliere giorno e orario giusti per inviare il proprio cv.

Una nuova ricerca di Job Today ha rilevato che il 17% dei datori di lavoro sceglie di pubblicare i propri posti vacanti di mercoledì. Quasi il 50% di coloro che fanno domanda di lavoro in questo giorno della settimana sono chiamati per un colloquio entro le 24 ore successive alla pubblicazione dell'annuncio. La ricerca ha anche scoperto che le donne hanno il 20% in più di probabilità di essere chiamate per un nuovo lavoro rispetto agli uomini, secondo Harper's Bazaar.

Da Andrew Hunter, co-fondatore di Adzuna, arriva un altro consiglio per un curriculum migliore: "Dimenticatevi le parole d'ordine riciclate come 'motivato' e 'iniziativa': potrebbe fare la differenza nel vostro curriculum". "Quando scegliete le parole per descrivere voi stessi, date risalto a quelle abilità che sono veramente rilevanti per l'azienda e il lavoro per il quale vi state proponendo".