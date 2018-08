Salvini: "Autostrade ha pensato solo a guadagnare"

(Fotogramma)

"Siamo di fronte ad una società privata che aveva il dovere di garantire la sicurezza. Lo scorso anno, Autostrade per l'Italia ha registrato un utile netto di oltre un miliardo di euro. Evidentemente avrebbe dovuto e potuto spendere più denaro nella manutenzione e la sicurezza". Il vice premier e ministro degli Interni Matteo Salvini ha rilanciato le accuse contro la società concessionaria in un'intervista telefonica a El Mundo, nella quale ha sottolineato che "ci sarà una verità giudiziaria ed una verità dei fatti" e ha denunciato che lo scorso anno Autostrade per l'Italia "ha quasi ridotto della metà gli investimenti, e questo non è possibile". "La società ha pensato solo a guadagnare denaro e non a garantire la sicurezza", ha accusato ancora Salvini.

Non c'è alcun collegamento, precisa poi il vicepremier, tra i vincoli di bilancio europei ed il crollo del ponte: "Evidentemente le due cose non hanno nulla a che vedere. La questione collegata all'Ue è un argomento più ampio che ha a che fare con tutte quelle spese che avremmo dovuto affrontare e che non siamo riusciti a fare per mancanza di risorse - ha sottolineato Salvini -. Penso ai 40 miliardi di euro per risolvere i problemi idrogeologici. Penso al tema dell'occupazione" e a quei vincoli che "impediscono a tutti i Paesi di fare quello che vogliono. Però, ripeto, tutto questo non è collegato alla questione del ponte".