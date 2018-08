Volkswagen accelera

(Fotogramma)

Il colosso automobilistico tedesco Volkswagen prevede di aumentare la produzione nel suo stabilimento principale di Wolfsburg, nel nord del Paese, a un milione di veicoli l'anno. Lo ha annunciato Andreas Tostmann, responsabile della produzione e della logistica per il marchio VW, spiegando che la produzione della prossima generazione della Golf sarà accentrata nello stabilimento di Wolfsburg e non sarà più prodotta nella città della Germania orientale di Zwickau e a Puebla in Messico. Nello stabilimento di Zwickau sarà spostata la produzione dei nuovi veicoli completamente elettrici.

Entro il 2020, VW - ha concluso Tostmann - potrebbe aumentare la stima di un incremento del 25% della produttività negli impianti tedeschi del gruppo.