Autostrade in conferenza stampa alle 17

(Fotogramma)

Oggi, sabato 18 agosto, si terrà una conferenza stampa presso l’NH Hotel Centro di Genova, in cui interverranno Fabio Cerchiai, presidente di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia. Lo rende noto la società. L'incontro è stato spostato di un'ora e si terrà alle 17 e non alle 16 come precedentemente comunicato.

"Durante l’incontro - si legge nella nota diffusa da Autostrade - i vertici della società rinnoveranno personalmente il loro cordoglio per le vittime e la profonda vicinanza nei confronti dei familiari e dell’intera comunità genovese, gravemente ferita dalla tragedia del viadotto Polcevera. Illustreranno inoltre tutte le iniziative discusse con il Comune di Genova e la Regione Liguria in questi giorni di intenso lavoro comune a supporto delle famiglie delle vittime e dei dispersi, gli aiuti concreti nei confronti degli sfollati, le attività a supporto della viabilità e della mobilità dei genovesi", conclude la nota.