Autostrade, revoca avviata

"Il governo contesta al concessionario che aveva l'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autostrada A10, la grave sciagura che è conseguita al crollo del ponte". Avviato ufficialmente l'iter di revoca per la concessione ad Autostrade per l'Italia. Ad annunciarlo ieri, prima con un post su Facebook e poi con una nota di Palazzo Chigi, il ministro Toninelli e il premier Conte. Si concretizza così, a quattro giorni dal disastro di ponte Morandi, il primo atto formale per la decadenza degli accordi fra la società e lo Stato. Ora, spiegano ancora, Autostrade avrà 15 giorni di tempo per far pervenire al governo una relazione dettagliata con le proprie controdeduzioni, fermo restando - precisa la nota di Palazzo Chigi - "che il disastro è un fatto oggettivo e inoppugnabile e che l'onere di prevenirlo era in capo al concessionario su cui gravavano gli obblighi di manutenzione e di custodia".

Ma l'avvio della revoca della concessione non è stata l'unica novità della giornata di ieri: premier e ministro hanno inoltre annunciato l'avvio di una commissione ispettiva del Mit, che si occuperà di tutti gli accertamenti tecnici sul crollo del viadotto. I risultati, promessi entro un mese, serviranno al titolare del dicastero per "valutare le inadempienze di Autostrade per l'Italia". Novità anche sul fronte delle concessioni: per Conte infatti le modalità del sistema dovranno necessariamente essere riviste dall'esecutivo, vincolando tutti i concessionari a reinvestire buona parte degli utili nell'ammodernamento delle infrastrutture e a rispettare in modo più stringente gli obblighi di manutenzione a loro carico.

CONVOCATE COMMISSIONI - Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Madama, la prossima settimana saranno convocate le competenti Commissioni parlamentari di Senato e Camera per l'informativa urgente del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.

"VERGOGNOSO SCAMBIO POLITICI-GESTORI" - - In un'intervista di oggi alla Stampa, il ministro Toninelli ha puntato il dito contro il mondo politico: "Tutto il sistema delle concessioni va ripensato alla radice - ha affermato -, in quanto si è fondato su un vergognoso scambio di favori tra vecchia politica e grandi potentati economici, a danno dello Stato e dei cittadini".

"Ci sono - ha spiegato - finanziamenti ai partiti alla luce del sole di cui tutti sanno i valzer di poltrone che hanno interessato gli ultimi governi. Ma poi ci sono i bilanci segreti di molte fondazioni politiche, in cui sarebbe interessante andare a mettere il naso".