Ilva, ArcelorMittal: "Non conosciamo decisione Avvocatura"

(Fotogramma/Ipa)

ArcelorMittal non ha ricevuto alcuna comunicazione dall'Avvocatura dello Stato su un eventuale via libera per l'acquisizione dell'Ilva. Secondo quanto ricordano infatti fonti vicine all'azienda, interpellate dall'Adnkronos in riferimento alle voci su un parere positivo all'operazione da parte dell'organo, l'iter prevede che l'Avvocatura comunichi la decisione al ministero dello Sviluppo economico e questo, solo successivamente, si attivi per contattare i soggetti interessati alla vicenda, tra cui anche i sindacati. Al momento, quindi, il colosso indiano è in attesa di una comunicazione da parte del ministero guidato da Luigi Di Maio.