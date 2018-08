Borse europee positive in attesa colloqui Usa-Cina, Milano +0,34%

Le borse europee chiudono positive la prima seduta della settimana, spinte dall'ottimismo per le trattative sul commercio fra Stati Uniti e Cina che inizieranno mercoledì. Piazza Affari rimane indietro rispetto alle altre borse, ma segna un progresso dello 0,34%, mentre lo spread fra titoli italiani e tedeschi scende a 273 punti. Sul listino principale della borsa milanese Atlantia è ancora in difficoltà con il governo impegnato a studiare una revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia e perde oltre quattro punti percentuali. Male anche Saipem, A2A, Unipol e Poste Italiane. Toniche, invece, Fiat Chrysler, Campari e Moncler.