Come riconoscere un annuncio di lavoro truffa

Immagine di repertorio (Fotogramma)

E' molto frequente imbattersi in un annuncio truffa. Stiamo parlando di quelle offerte di lavoro, messe da aziende poco serie che presentano un annuncio molto allettante, ma non conforme a quello che si offre veramente. Se non volete perdere tempo, presentandovi a un colloquio di lavoro che potrebbe rivelarsi un buco nell'acqua, vi consigliamo di diffidare dalle offerte che già dopo una prima lettura si rivelano piuttosto inverosimili. Ad esempio, non fidatevi di chi vi offre di lavorare da casa, ma con un piccolo investimento. In questo caso, infatti, potrebbe essere che vi richiedano di acquistare del materiale invendibile, quindi piuttosto che guadagnare rischiate persino di rimetterci. Diffidate anche da chi vi offre un'offerta di lavoro 'sensazionale' o 'imperdibile' con 'elevate opportunità di guadagno'. Le aziende serie che cercano personale non devono convincere le persone a candidarsi per un posto vacante.

Allo stesso tempo non fidatevi di coloro che vi promettono facili guadagni con sole poche ore di lavoro. Nessuno vi regala nulla, specialmente nel mondo del lavoro. È più probabile che anche in questo caso si tratti di una truffa, con l'azienda che al momento del colloquio vi chiederà un investimento in denaro da parte vostra prima di iniziare la fantomatica esperienza lavorativa. Un altro sistema molto utilizzato, ma poco remunerativo per chi accetta di farne parte, è quello del multi-level marketing. In questo caso vi verrà chiesto di sottoscrivere un contratto come partner dell’azienda e di reclutare altre persone che a loro volta dovranno sottoscrivere un contratto simile a quello che avete firmato voi e così via. Uno schema piramidale che consente, però, solo a chi si trova in cima di guadagnare.