Eni: economia circolare per efficienza tecnica e ambientale

(Fotogramma)

Tendere sempre più a una efficienza tecnico-operativa, economica e ambientale attraverso la gestione di una economia circolare. Questo il messaggio lanciato oggi da Eni, nell’ambito del Meeting di Comunione e liberazione in programma fino a sabato 25 agosto a Rimini Fiera.

"Nel momento in cui produciamo un bene dobbiamo già avere in mente come questo potrà essere utilizzato alla fine della sua vita utile - ha spiegato Luca Longo, Scientific communication manager di Eni -. Questo al fine di poter dar vita a un ciclo virtuoso che ci permetta di poter mettere in circolazione delle risorse anziché estrarne o sottrarne dall’ambiente di nuove". Un elemento trasversale alla mission aziendale che si inquadra nel modello di business di Eni.