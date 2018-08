Borse europee chiudono in cauto rialzo, Piazza Affari resta negativa

Le Borse europee archiviano contrastate una seduta all'insegna della cautela. Le notizie provenienti da Oltreoceano sui negoziati tra Usa e Cina relativi alla guerra commerciale dei dazi tengono gli investitori alla finestra in attesa di capire quali saranno gli sviluppi e le conseguenze per i mercati. Le principali piazze del Vecchio continente oscillano tra la parità e lo 0,36% di Amsterdam. Resta invece in territorio negativo Piazza Affari, appesantita dalle vendite su Atlantia e sui titoli del comparto automobilistico. Maglia nera del listino è Pirelli, che perde quasi cinque punti percentuali. In rosso anche Brembo, che cede oltre due punti percentuali e Fca, in calo di oltre un punto percentuale. Chiudono positivi i petroliferi, sulla scia dell’aumento dei prezzi del greggio e il comparto del lusso. Stabile lo spread, che si attesta a 273 punti base con un rendimento del 3,07%.