Ilva, Di Maio: "Commesso delitto perfetto"

"Su Ilva è stato commesso il delitto perfetto". Lo afferma il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, nel corso della conferenza stampa per illustrare il parere dell'Avvocatura sulla gara di aggiudicazione. "Secondo noi - spiega - c'è stato eccesso di potere e l'atto è illegittimo". "La gara sicuramente - continua - è stata fatta male, ha dei vizi e per noi è illegittima". La responsabilità non è di Mittal, che "è sempre stata in buona fede. Il delitto perfetto - dice Di Maio - è stato commesso dallo Stato, non dal soggetto privato". La gara per la cessione dell'Ilva "è illegittima ma non si può annullare", spiega. "Non credo - aggiunge - ci siano ulteriori termini, previsti dal contratto, per esercitare la proroga oltre il 15 settembre". "La rabbia più grande - afferma - è che potevamo non stare a parlare di esuberi, se si fosse concesso a più aziende di partecipare alla gara e di fare i rilanci". "Il tema degli esuberi è il peccato originale", sottolinea il ministro.

L'opposizione va all'attacco. "Di Maio 'secondo NOI l'atto è illegittimo per eccesso di potere'. Secondo te o secondo l'Avvocatura?, chiede su Twitter l'ex ministro dello Sviluppo Carlo Calenda, che in un altro messaggio osserva: "Stupendo @luigidimaio l'atto è illegittimo, è il delitto perfetto, l'Avvocatura mi da ragione....però mi siedo con Mittal per chiudere l'accordo. #buffone".A lessia Morani, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera, scrive: "Adesso basta!". "Oggi - annuncia - ho dato mandato all'ufficio legislativo del Gruppo Pd alla Camera di presentare una interrogazione per conoscere il parere dell'avvocatura dello Stato chiesto da Di Maio su Ilva". Da Forza Italia va all'attacco la capogruppo al Senato Anna Maria Bernini: ''Di Maio sta giocando una spericolata e pericolosissima partita politica sulla pelle dei 14 mila lavoratori Ilva e sulla siderurgia italiana. Uno scaricabarile inaccettabile divenuto ormai surreale".