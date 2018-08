Lavoro, è caccia a elettricisti e idraulici

(Fotogramma)

Oggi in Italia mancano gli artigiani. In particolare elettricisti, idraulici, cablatori, manutentori e periti elettronici ed elettrotecnici. E' difficile coprire un posto su quattro nonostante la facilità nel trovare un'occupazione e retribuzioni variabili da 25mila a 40mila euro lordi annui. E' quello che emerge dall'osservatorio di e-work, Agenzia per il Lavoro leader in Italia e presente sul territorio nazionale con 34 filiali.

"Vado in pensione e chiudo, nessuno vuole fare il calzolaio"

"Per molti giovani i mestieri artigiani non sono professioni ambite perché c'è un atteggiamento culturale radicato, e sbagliato, che collega i lavori ad alta manualità a un disvalore", afferma Paolo Ferrario, Presidente e Amministratore Delegato di e-work. "Queste professioni -continua-. sono invece in grado di garantire ai ragazzi sicuri sbocchi lavorativi e un altro grado di imprenditorialità. Noi siamo sempre alla ricerca di profili specializzati per inserimenti con contratti di somministrazione o per assunzione diretta da parte delle azienda ma anche di ragazzi che abbiano voglia di imparare una nuova professione attraverso i nostri corsi di formazione gratuiti".

La difficoltà delle imprese a reperire personale riguarda anche i falegnami, gli installatori di infissi, i panettieri, i pasticceri, i sarti, i parrucchieri e i cuochi. "La grande tradizione artigianale italiana non è affatto destinata a scomparire, anzi, continua Ferrario.

"I lavori basati -spiega- sul saper fare con le mani saranno tra le professioni più ricercate del prossimo decennio al pari delle professionalità legate allo sviluppo delle nuove tecnologie, agli informatici e agli ingegneri. Specializzazione e capacità tecnologiche saranno quello si cui dovranno puntare gli artigiani 4.0 di domani".

E-work in questo momento ricerca su tutto il territorio nazionale 225 artigiani e più precisamente: 65 periti elettronici ed elettrotecnici, 50 elettricisti, 45 idraulici, 30 manutentori di impianti di condizionamento, 20 manutentori idraulici impiantisti e 15 cablatori quadri elettrici .