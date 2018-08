Ryanair, addio al bagaglio a mano gratis

(Fotogramma)

Addio al bagaglio a mano gratis sui voli Ryanair. Secondo la nuova policy della compagnia low cost irlandese sul trasporto dei bagagli a bordo dei velivoli non sarà più possibile imbarcare in stiva gratuitamente le valigie che pesano fino a dieci chili: bisognerà pagare 8 euro. Imbarcare bagagli che pesano più di 10 chili, invece, continuerà a costare 25 euro. A bordo sarà possibile portare gratuitamente solo una piccola borsa le cui dimensioni passano da 35 x 20 x 20cm a 40 x 20 x 25cm.

I clienti priority boarding, attualmente il 30%, sottolinea Ryanair, potranno continuare a portare due borse a mano in cabina (una borsa fino a 10 chili e una borsa piccola). Se i clienti non prioritari vogliono portare una seconda borsa più grande da 10 chili, invece, potranno farlo pagando 8 euro al momento della prenotazione. Le nuove regole annunciate da Ryanair, che valgono per le prenotazioni fatte dal primo settembre 2018, saranno effettive dal primo novembre.

Questa nuova politica, che modifica quella introdotta nel gennaio scorso, "permetterà di accelerare le procedure di imbarco e ridurrà i ritardi dei voli", ha spiegato il capo marketing della compagnia Kenny Jacobs. "Il 60% dei clienti - ha aggiunto Jacobs - non sarà colpito da questi cambiamenti e ci aspettiamo che l'altro 40% scelga di acquistare Priority Boarding o un bagaglio da 10 kg o scelga di viaggiare con una sola piccola borsa (gratuita) poiché il 30% lo fa già oggi".