Bper Banca main sponsor del convegno Wolpertinger Club

Bper Banca è main sponsor del convegno del Wolpertinger Club (European Association of University Teachers of Banking and Finance), che ha deciso di tenere a Modena la sua annuale conferenza in occasione delle celebrazioni per i 50 anni dall'istituzione della Facoltà di Economia di Unimore, oggi Dipartimento di Economica Marco Biagi (DEMB).

L’appuntamento è per giovedì 30 e venerdì 31 agosto 2018 e farà il punto su evoluzione, regolamentazione, stato di salute, innovazione e operatività verso le imprese, da parte dei sistemi finanziari e delle istituzioni bancarie-finanziarie internazionali ed europee: “Recent Trends in the Innovation of Financial Systems: Challenges for Regulators and Institutions” (Recenti tendenze nell’innovazione dei sistemi finanziari: sfide per regolatori e intermediari).

Al convegno, presieduto dalla prof.ssa Elisabetta Gualandri, prenderanno parte alcuni illustri personaggi del mondo economico e finanziario, tra cui Salvatore Rossi, Direttore generale di Bankitalia e Mauro Grande, membro del Consiglio del Single Resolution Board. I lavori si apriranno giovedì 30 agosto alle 9 con i saluti del Pro Rettore Unimore Riccardo Ferretti, del professore “emerito” di Unimore Cesare Bisoni, tra i fondatori del Club Wolpertinger, di Pietro Ferrari, Presidente di BPER Banca, e di Jonathan Williams della Bangor University (UK), Presidente del direttivo del Club Wolpertinger.