120 secondi di notizie - Italia Economia n. 35 del 29 agosto 2018

120 SECONDI DI NOTIZIE:- Facebook. Pulizie d'agosto per Facebook e Instagram. Il gruppo da miliardo e mezzo di utenti attivi ha rimosso 652 tra pagine e account fake dai social network.- Export. La Sicilia torna a imporsi a livello internazionale. Nel 2017, l'export della regione del sud ha tolto il freno a mano ed è cresciuto di oltre il trenta per cento rispetto all’anno precedente, superando i 9 miliardi di beni esportati.- Fed. La Fed proseguirà la strategia di un rialzo graduale dei tassi. Nonostante le critiche del presidente Donald Trump, la banca centrale americana ha intenzione di alzare di nuovo e a breve il costo del denaro.- Trasporto aereo. Addio al bagaglio a mano gratis sui voli Ryanair. Secondo la nuova policy della compagnia, per le valigie che pesano fino a dieci chili bisognerà pagare 8 euro.- Inflazione. In arrivo una stangata sui prezzi di pane e pasta. Secondo il Codacons, il drastico taglio alla produzione di grano a causa della siccità avrà inevitabili ripercussioni sul prezzo al dettaglio di diversi prodotti.