Btp a 10 anni, rendimento vola al 3,25%

Salgono i rendimenti dei titoli di Stato collocati nelle aste di oggi. In particolare il tasso di rendimento dei buoni del tesoro poliennali a 5 anni è arrivato al 2,44%, in crescita di 63 punti base. Per i btp a 10 anni il rendimento si è attestato al 3,25% con una variazione che sale di 37 punti base. Secondo le indicazioni della Banca d'Italia la richiesta dei titoli di Stato con scadenza al primo ottobre 2023 è stata più che doppia rispetto all'importo massimo offerto: 7,94 miliardi di domanda contro 3,75 miliardi assegnati. Per quanto riguarda i titoli con scadenza al primo dicembre 2028 l'importo massimo offerto era di 2,25 miliardi, mentre la richiesta è stata di poco superiore ai 3 miliardi.