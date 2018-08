Maison Andrè Laug, mezzo secolo di lusso e Made in Italy - Rotocalco n. 35 del 29 agosto 2018

Mezzo secolo di lusso, alta manifattura e unicità nel segno del più rigoroso Made in Italy: la Maison di alta moda Andre Laug, fondata a Roma dallo stilista francese ed oggi guidata da Laura della Croce di Dojola compie 50 anni. Non uno spillo commissionato all'estero, non un solo passaggio della creazione delocalizzato, l'haute couture di Laug è realizzati esclusivamente sotto le volte della sede capitolina a due passi da Piazza di Spagna.Alta Moda; Andrè Laug; Laura della Croce di Dojola