Spunta ipotesi Tridico per il dopo Boeri

Per la presidenza dell'Inps spunta la candidatura di Pasquale Tridico. Già nella squadra dei ministri presentata da Luigi Di Maio alla vigilia delle elezioni per la casella del Welfare, Tridico a quanto apprende l'Adnkronos sarebbe l'uomo su cui sembra intenzionato a puntare il titolare del Lavoro per la casella che sarà lasciata libera da Tito Boeri nel prossimo febbraio. Quella dell'Inps è una delle poltrone più ambite del sottogoverno a cui guarda anche la Lega che alla guida vedrebbe bene Alberto Brambilla, vicino a Matteo Salvini e autore dello studio sulle pensioni d'oro che ha scatenato la polemica.

Tridico è un economista dell’Università di Roma Tre, ed è docente di Economia del lavoro e Politica economica. Ha partecipato spesso a eventi e convegni del MoVimento 5 Stelle ed è tra i consulenti di Di Maio.