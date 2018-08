Ferrero: "Operazione con investitore internazionale per cinema romani"

Massimo Ferrero (Fotogramma/Ipa)

Il Gruppo Ferrero annuncia, nella persona del suo presidente Massimo Ferrero, in una nota, di avere "concluso con un primario investitore internazionale un'operazione finalizzata all'acquisizione del credito di Romeo spv e doBank spa. Tale operazione è stata conclusa nella prospettiva di un piano di ristrutturazione che interessa le sale del circuito romano, tra cui l'Adriano.L'operazione, oltre a porre termine ad una annosa vicenda giudiziaria con doBank, consentirà al Gruppo Ferrero - prosegue il testo - di riposizionare il circuito cinematografico in un settore di mercato caratterizzato da una forte competizione. I profili finanziari dell'operazione - si legge ancora nella nota - sono stati curati dallo Studio Signori e per esso direttamente dal prof. Saverio Signori, mentre advisor legali sono stati Rcc per l'investitore, nelle persone degli avvocati Guido Masini, Nicola Caielli e Chiara Provvedi, e lo studio Bdl per il Gruppo Ferrero nelle persone degli avvocati Antonio Romei e Deanna Richardson".