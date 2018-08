Ponte Morandi, Autostrade: "Rispettati obblighi concessione"

(Fotogramma)

Da parte di Autostrade c'è stato il ''puntuale adempimento degli obblighi concessori''. Lo afferma il consiglio di amministrazione della società, nel comunicato diffuso al termine della riunione per l'aggiornamento sul piano per Genova, in seguito al crollo del ponte Morandi. Il Cda, si legge, ''ha preso atto degli elementi di confutazione alla lettera del ministero delle Infrastrutture'' e ha ''confermato il proprio convincimento in merito al puntuale adempimento degli obblighi concessori da parte della società. La lettera di riscontro ed i relativi allegati, comunica il cda, ''saranno inviati al ministero nel termine assegnato''.