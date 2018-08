Spread tocca quota 290 punti

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Spread a 290 punti base. Il rendimento del differenziale tra Btp e Bund sale a 3,24%. Piazza Affari termina le contrattazioni in rosso. Il Ftse Mib lascia sul terreno l'1,18% e l'All Share l'1,02%. Giornata difficile per Pirelli che sconta il giudizio 'sell' ossia 'vendere' e il taglio delle stime di un report di Berenberg. Il titolo termina gli scambi arretrando di quasi cinque punti percentuali (-4,65% a 6,93 euro per azione), seguito da Telecom (-3,35%) e Brembo (-2,46%). Negativi anche i bancari con Banco Bpm, che cede il 3,11%, seguito da Unicredit (-1,30%), Intesa Sanpaolo (-1,32%) e Bper (-1,07%). Sul fronte opposto Tenaris, che porta a casa l'1,83% e Italgas a +1,17%.