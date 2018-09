Rixi: "Salone di Genova occasione per reagire"

(Fotogramma)

Il Salone nautico di Genova "sarà la prima grande manifestazione internazionale e l’occasione per dimostrare che il Paese sa reagire" dopo la tragedia del ponte Morandi. Lo ha detto il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, in conferenza stampa per la presentazione del Salone nautico di Genova. "E' fondamentale dare un segnale forte e dar vedere quello che siamo in grado di fare come sistema Paese", ha aggiunto.