Toti: "Mi aspetto un Salone ancora migliore"

"Mi aspetto un Salone ancora migliore di quelli degli anni passati, con una voglia di ripresa e di crescita che Genova ha dimostrato anche nei giorni immediatamente successivi alla tragedia del ponte Morandi. Il salone cresce da tre anni e crescerà anche quest’anno per il numero delle imbarcazioni e siamo sicuri anche nel numero dei visitatori e del business". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a margine della presentazione del Salone nautico di Genova.

"Stiamo lavorando per dare al Salone nautico tutto il sostegno possibile per evitare che i disagi alla circolazione possano in qualche modo comprometterlo. Certamente a Genova qualche difficoltà c’è, ma stiamo lavorando per aprire la viabilità alternativa, ai collegamenti con l’aeroporto e al sistema del trasporto pubblico locale. Non credo che ci saranno difficoltà in questo senso", ha continuato.

Per Toti il Salone "sarà un bel momento per ritrovarci tutti e dire che Genova è una città che continua a crescere e che ha bisogno di tutto il sostegno per risolvere i problemi che ha".