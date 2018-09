Agenzia Entrate, Ruffini lascia. Polito reggente in attesa di Maggiore

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Ultimo giorno alla guida dell'Agenzia per Ernesto Maria Ruffini. Alla mezzanotte il suo incarico decade per effetto dello spoil system. E in attesa del nuovo direttore designato Antonino Maggiore a guidare Agenzia delle Entrate e Agenzia Riscossione sarà Aldo Polito, dirigente di vecchia data dell'Agenzia e attuale vicedirettore vicario di entrambe le strutture, oltre che direttore del Personale dell'Agenzia.

Per l'arrivo di Maggiore, attuala comandante regionale in Veneto della Guardia di finanza, dovrà passare qualche altro giorno. Dopo l'avvio dell'iter di nomina da parte del Cdm è atteso il parere della Conferenza delle regioni che dovrebbe riunirsi giovedì prossimo. Acquisito il parere ci sarà un secondo passaggio in Cdm e la proposta al presidente della Repubblica che firmerà il Dpr di nomina da inviare alla Corte dei Conti per la registrazione.