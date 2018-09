Ryanair, Altroconsumo chiede intervento Antitrust su nuove regole bagagli

(Fotogramma)

"Chiediamo all’Antitrust di intervenire con urgenza per sospendere questa condotta scorretta. I passeggeri sono stufi di questi continui cambi di regole che generano confusione. Invitiamo i consumatori a segnalarci comunicazioni sospette e poco convincenti da parte di Ryanair, che finora ha dimostrato di avere scarso rispetto per i consumatori". Così in una nota Ivo Tarantino, Responsabile relazioni esterne di Altroconsumo, dopo che Ryanair ha annunciato dal primo novembre nuove regole per i bagagli e in particolare "un supplemento che oscilla tra i 6 e i 10 euro. Per i consumatori oltre al rincaro la beffa: le nuove regole si applicano anche a chi ha acquistato il biglietto prima del primo settembre".

"Anche le organizzazioni partner del gruppo Euroconsumers si sono già mobilitate per tutelare i consumatori dalla condotta scorretta reiterata di Ryanair", sottolinea Tarantino.

Altro che low cost. Ryanair, rileva l'associazione dei consumatori, "cambia ancora una volta le regole del bagaglio a mano e chiede un supplemento, tra i 6 e i 10 euro - ai passeggeri che voleranno dal 1° novembre, con un’applicazione della nuova policy anche a chi aveva acquistato il biglietto prima del 1° settembre. Per questo Altroconsumo ha segnalato la compagnia all’Antitrust per pratica commerciale scorretta. Se a questo si aggiungono anche le cancellazioni massive dello scorso anno e gli scioperi recenti l’unica cosa che vola è la sfiducia dei consumatori nei confronti dell’azienda".

Lo scenario, rileva, "è lo stesso di qualche mese fa: disagio e confusione tra i passeggeri che hanno programmato i loro viaggi sulla base del volo acquistato e che ora si trovano a dover pagare il supplemento".

Altroconsumo sta raccogliendo le lamentele dei consumatori" che hanno acquistato i biglietti prima del 1° settembre. Ryanair mostra anche una mancata trasparenza e carenza di informazioni ai viaggiatori, non avvisati adeguatamente del cambio delle regole".