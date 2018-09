Airbnb, estate record con 60 milioni di arrivi

(Fotogramma)

Airbnb, piattaforma di home sharing, ha registrato una stagione da record tra il 1 giugno e il 31 agosto 2018 con 60 milioni di arrivi in tutto il mondo, e l’Italia è tra le destinazioni più amate con 3,7 milioni di arrivi (+14% rispetto allo scorso anno). La piattaforma, che lo scorso 11 agosto ha celebrato i suoi primi 10 anni, inoltre ha registrato proprio nella notte dell'11 agosto il picco massimo nella notte in cui si è registrato il record di 3,5 milioni di arrivi.

Sono oltre 3,7 milioni i viaggiatori che hanno scelto l’Italia come meta per le proprie vacanze, un dato in crescita del 14% rispetto ai 3,2 milioni registrati lo scorso anno tra giugno e agosto. Il nostro Paese è nella Top 3 delle destinazioni preferite dai viaggiatori europei, che per soggiornare in Italia quest’estate hanno speso in media 94 euro per notte. Nonostante il caldo estivo, sono le città d’arte ad aggiudicarsi il maggior numero di prenotazioni: Roma, Firenze e Venezia rimangono in vetta alla classifica delle città italiane più visitate. Come da tradizione, la meta privilegiata si conferma ancora una volta l’Italia, seguita da Spagna, Francia e Grecia.

Con l’aumento dei viaggiatori, anche il segmento Family Travel è cresciuto: 15 milioni di famiglie si sono spostate con Airbnb. Fondata nel 2008, Airbnb è una travel community sviluppata a livello globale. Gli alloggi presenti su Airbnb offrono accesso a milioni di sistemazioni in più di 191 Paesi, da appartamenti, a ville, a castelli, a case sull’albero, a B&B.