Ilva, trattativa al via

Entra nel vivo la trattativa per la cessione del gruppo Ilva e prende il via una riunione ristretta tra azienda, sindacati, commissari straordinari e governo. La presenza dell'esecutivo era stata richiesta dai sindacati.

Al tavolo, che per la prima volta vede il negoziato entrare nel vivo del piano industriale e occupazionale, siedono Am Investco, la cordata guidata da Arcelor Mittal, le delegazioni di categoria - Fim, Fiom, Uilm - i commissari straordinari, e per il governo il direttore generale del Mise, Giampiero Castano.