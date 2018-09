A quale opera d'arte somigliamo? Lo svela 'Art Selfie'

L'app Arte Selfie di Google (Foto Google)

Approda anche in Italia Art Selfie di Google che con uno scatto permette di scoprire il nostro viso a quale opera d'arte somiglia. Google ricorda che la nuova funzione della sua app Google Arts & Culture è stata in beta testing in uno stato degli Stati Uniti lo scorso anno ed è diventata virale a gennaio dello scorso anno quando diverse celebrities, tra cui Jimmy Kimmel e Ellen, l'hanno condivisa sui social. Ed ora è arrivata anche nel nostro Paese con il lancio a livello globale.

Google sottolinea di aver lavorato per "migliorare la tecnologia di matching e raddoppiato il numero di opere". Con Art Selfie, ad oggi, sono stati effettuati più di 78 milioni di match. "Abbiamo lavorato con oltre 650 istituzioni di tutto il mondo per avere la feature disponibile a livello globale" sottolinea il gigante del web che ha potuto così "raddoppiare il numero di abbinamenti possibili, includendo decine di migliaia di opere".