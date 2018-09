Vivendi: "Nuova governance Tim sta fallendo"

(Afp)

"La nuova governance di Tim sta fallendo: la diffusione di rumors, tra cui quella di un'uscita del Ceo, stanno causando delle disfunzioni che sono dannose per il buon andamento e i risultati di Tim". Ad affermarlo in una nota è Vivendi che si dice "profondamente preoccupata dalla gestione disastrosa di Telecom Italia da quando Elliott ha preso il controllo del Cda in occasione dell'Assemblea degli azionisti del 4 maggio".

Vivendi sottolinea che "le performance in borsa sono drammatiche": il titolo Tim in Borsa, rileva il gruppo francese, "ha perso circa il 35% dal 4 marzo. E' ai livelli più bassi da 5 anni mentre nel suo position paper del 9 aprile Elliott prometteva un raddoppio di valore del titolo in borsa in due anni". Vivendi, primo azionista di Tim con una quota del 24%, "resta convinta dell'importante potenziale di sviluppo" della società.