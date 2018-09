Borse europee chiudono in calo, risale Atlantia

Le Borse europee chiudono deboli: non riescono a lasciarsi alle spalle le tensioni commerciali Usa-Cina, la crisi dei Paesi emergenti e i timori sulla Brexit. Milano chiude in calo: l'indice Ftse Mib cede lo 0,27%. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi si attesta a 255 punti base. In flessione anche Londra -0,87%, Parigi -0,31% e Francoforte -0,71%. A Piazza Affari in progresso Atlantia +5,55% dopo le parole del premier Conte sulla concessione di Autostrade per l'Italia e sulla ricostruzione del ponte Morandi di Genova. Acquisti su Enel e Tim. Le banche frenano, prese di beneficio per Saipem. Fuori dal Ftse Mib male Carige, calo a de cifre per Saras.