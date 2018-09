Iliad, arriva la nuova offerta

(Fotogramma)

Iliad raggiunge quota due milioni di utenti in poco più di tre mesi dalla data di esordio sul mercato italiano e per celebrare questo traguardo lancia la sua nuova offerta. Lo rende noto l'operatore tlc francese che annuncia un'offerta "con ulteriori 10 GB in Italia e 1 GB in più in Europa, minuti e Sms illimitati a 7,99 euro. Senza vincoli e senza costi nascosti, per sempre".

"L'offerta iliad con 50 GB in Italia e 4 GB in Europa è garantita per 500.000 utenti e include, inoltre, minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all'estero", sottolinea Iliad. Nell'ultimo mese, rileva l'operatore tlc, Iliad ha inaugurato i suoi più grandi Store rispettivamente nei centri di Milano e Roma.