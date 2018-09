Milano, apre il primo Starbucks

Il nuovo Starbucks in piazza Cordusio, a Milano, nell'ex palazzo delle Poste (FOTOGRAMMA)

Starbucks a Milano, ci siamo. Apre in piazza Cordusio, vicino al Duomo, il primo locale italiano della famosa catena internazionale di caffetterie. Dal 7 settembre il nuovo negozio - una roastery, ovvero una torrefazione - sarà aperto al pubblico.

In questa fabbrica del caffè, operativa tutti i giorni dalle 7 di mattina alle 10 di sera, si possono bere il classico espresso ma anche creazioni ad hoc, tra cui 'Il gianduia macchiato' (con latte alle nocciole e cioccolato), il caffé d'orzo con latte d'avena cotto a vapore o l''Americano con crema', un espresso lungo rifinito con schiuma di latte freddo e scorza di arancia fresca.



La roastery, si legge sul sito ufficiale, "rende omaggio alla passione e all'arte del caffè" con "i metodi e le tecniche a lenta fusione" dedicati a una delle bevande più amate dagli italiani per offrire un'"esperienza multisensoriale".



Tutto in uno spazio di oltre 2mila metri quadrati, quello dell'ex palazzo delle Poste, con diversi bar, la torrefazione e un patio che ospita un murale dell'artista Agostino Iacurci, che ha realizzato un'illustrazione dedicata alla vita del caffè.