Negozi chiusi la domenica, la proposta leghista

(Fotogramma)

La maggioranza si muove per rivedere le norme sulle aperture domenicali, limitandole a 8 giornate in tutto l'anno. In Commissione Attività Produttive della Camera è stata presentata una proposta di legge a prima firma di Barbara Saltamartini, della Lega, in cui si propone un nuovo "piano per la regolazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali". Il documento individua "i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva": si tratta di tutte "le domeniche del mese di dicembre, nonché ulteriori quattro domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell’anno".