Pedroni (Coop Italia): "Governo eviti aumento Iva"

(Fotogramma)

"Al governo chiediamo di evitare l’aumento dell’Iva in particolare sui generi alimentari. Una misura ingiusta per le famiglie e disastrosa per i consumi". E' quanto chiede Marco Pedroni, presidente di Coop Italia, nel corso della presentazione a Milano del Rapporto Coop 2018. "Vedremo in Finanziaria quali misure saranno adottate, ma - ricorda - chiediamo che non si aumenti l'Iva, che colpisce in modo flat tutti gli italiani".

Pedroni ha sottolineato che "la ripresina che c'era stata sembra essersi fermata. La crescita si è quasi fermata e i consumi reali del primo semestre sono in calo. L’incertezza e il malessere riguardano una parte sempre più consistente della società italiana".