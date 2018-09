Paghi e ricevi premi in cambio. Carta di credito sempre più redditizia

Pagare e ricevere regali in cambio. Non è uno scherzo se si ha a che fare con i sistemi di pagamento elettronici. Usare la carta di credito non solo è comodo e sicuro, ma diventa anche conveniente. Non sono poche, infatti, le offerte di premi, sotto forma di sconti e promozioni, in cambio di acquisti fatti con sistemi di pagamento elettronici. Premi che possono essere 'riscossi' grazie all'accumulo di punti, reso appunto possibile dagli acquisti on line.

La maggior parte delle società di carte rende i premi facilmente accessibili e riscattabili online, in modo che tenere sotto controllo i premi non dovrebbe essere un compito difficile. Ci sono anche siti web dedicati al monitoraggio delle ricompense e che permettono di prenotare i viaggi con loro, il che rende ancora più facile incassarli ed evitare di sprecarli.

E per l'esercito di 'compratori elettronici' non c'è che l'imbarazzo della scelta: dai prodotti hi-tech ai biglietti aerei e ferroviari, dalla moda all'arredamento per la casa. Sono, infatti, molte le occasioni che si possono cogliere attraverso raccolte di punti e premialità previste dalle maggiori carte di credito. Punti che vengono accumulati dopo ogni acquisto secondo le diverse modalità proposte dalle aziende, o anche attraverso l'iscrizione a determinati concorsi. Come Findomestic Club e Cashback promosso da American Express.

Come ad esempio il regalo speciale che Nexi e Samsung Pay riservano a chi attiva la propria carta di credito su Samsung Pay. Grazie a Nexi e Samsung Pay, si può lasciare il portafoglio a casa e pagare tutti gli acquisti con il tuo Samsung, basta avvicinare lo smartphone al POS dell'esercente. Una volta attiva la propria carta di credito o prepagata Nexi sullo smartphone Samsung si può iniziare a usarla al supermercato, al ristorante e per tutti gli acquisti, anche per le piccole spese, cominciando così ad accumulare punti.

Quanti lo faranno entro il 30 settembre riceveranno un buono sconto del 30% da spendere su Samsung shop online nelle sezioni mobile e accessori mobile. L’offerta è dedicata a tutti coloro che hanno rilasciato il consenso all'invio di informazioni su eventi, sconti, promozioni e vantaggi esclusivi nell'area personale di Nexi.

Il buono verrà inviato entro 10 giorni dall'attivazione della carta a Samsung Pay all'indirizzo email utilizzato per la registrazione all'area personale di Nexi. Per chi teme di 'perdersi' qualche regalo nessuna paura: grazie all'app Nexi Pay che permette di consultare il catalogo premi #iosi Plus.