"Tecnologia può aiutare moltissimo semplificazione Pa"

(Fotolia)

Sfruttare le nuove tecnologie come volano per la crescita e la competitività del Paese, compresa la pubblica amministrazione. E' la ricetta per la competitività di Enrico Cereda, amministratore delegato di Ibm Italia, che ha preso parte alla prima giornata di lavori del Forum Ambrosetti, a Cernobbio. Tra i temi positivi che questo Governo sta mettendo al centro, secondo Cereda, c'è "la semplificazione della pa, dei rapporti tra la pa e le imprese, tra la pa e i cittadini. Ecco, la tecnologia - dice - qui può dare un fortissimo aiuto al processo di semplificazione della pa. In particolare, attraverso le tecnologie del cloud, dell’Internet of things, le tecnologie dell’Ai e, da ultimo, la blockchain. Pensiamo a cosa può fare nel turismo, nel food e nell’agricoltura".

C’è, però un problema: "Servono competenze, formazione, una nuova classe dirigente e nuove professionalità che oggi mancano", afferma ancora. Per quanto riguarda gli aspetti prioritari dell'agenda politica del Paese, l'attenzione deve essere rivolta ai temi europei e al fisco. "Bisogna - spiega Cereda - giocare un ruolo importante, primario, all’interno della comunità europea. E la tassazione fiscale deve essere univoca all’interno della comunità europea, cosa che adesso non è, con benefici solo per alcuni paesi".