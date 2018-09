Quando Jack Ma incontrò l'editore di Adnkronos

(foto AdnKronos)

Ancora poche ore e Jack Ma abbandonerà la carica di presidente esecutivo di Alibaba. Un addio inaspettato, arrivato dopo 20 anni alla guida del colosso dell'e-commerce fondato nel 1999 nel suo appartamento di Hangzhou e che lo ha reso l'uomo più ricco di Cina. La decisione, ha annunciato lo stesso Ma al New York Times, gli consentirà di dedicare più tempo ad attività di filantropia nel settore dell'istruzione, pur rimanendo nel consiglio di amministrazione dell'azienda.

Poco meno di un anno fa, Jack Ma è stato tra i relatori della quarta edizione della 'World Internet Conference' a Wuzhen, in Cina, alla quale hanno preso parte anche il CEO di Apple Inc. Tim Cook e il 'padre di Internet' Robert Elliot Kahn. A partecipare, anche l'editore e direttore di AdnKronos, il Cavaliere del lavoro Giuseppe Marra. E proprio al termine dell'intervento tenuto da Ma sul palco del Congresso, i due si sono ritrovati a colloquio insieme. Congratulandosi con lui, Marra ha scambiato opinioni e idee con il fondatore di Alibaba sui temi toccati dal forum dedicato alla Rete - nel 2017 incentrato su economia digitale, tecnologia di frontiera, internet e società, governance per il cyberspazio, scambi e cooperazione -, parlando inoltre di innovazione e web.