Borsa: Milano in forte rialzo, giù lo spread

Chiudono positive le principali piazze finanziarie europee: A tirare la volata Piazza Affari che mette a segno un forte rialzo, con un incremento del 2,30% spinta dai bancari. A incidere sull’andamento delle quotazioni la posizione dell’esecutivo sul rispetto delle regole in materia di bilancio, con lo spread che scende sotto quota 235. Tra i titoli in negativo Atlantia (-0,65%) che nonostante i buoni fondamentali paga l’attenzione dell’esecutivo in materia di concessioni dopo il crollo del ponte Morandi. Il miglior rialzo tra le altre piazze europee è per Parigi che registra un +0,33%, seguita da Francoforte con un +0,22%. In rialzo, ma attorno alla parità Londra con un +0,02%.