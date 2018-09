Ryanair cancella 150 voli

(Afp)

I piloti e assistenti di volo di Ryanair incrociano le braccia per uno sciopero di 24 ore in Germania, cominciato alle ore 3 di oggi. La compagnia low cost irlandese cancellerà 150 dei 400 voli operati da e per la Germania. La protesta è stata proclamata dal sindacato di categoria dei piloti Vereinigung Cockpit (VC) e dal sindacato Verdi che rivendicano miglioramenti retributivi e delle normative di impiego del personale navigante. Non è ancora chiaro quanti dei 400 piloti e dei 1000 assistenti di volo delle basi di Ryanair in Germania aderiranno allo sciopero.

Per la compagnia, lo sciopero è un'azione "ingiustificata" a fronte delle offerte avanzate al tavolo con i sindacati. Questa estate gli scioperi dei piloti Ryanair in tutta Europa hanno comportato la cancellazione di centinaia di voli questa estate. Italia, Portogallo, Spagna, Belgio, Germania, Svezia e Paesi Bassi sono tra gli altri paesi in cui i piloti e il personale di bordo della Ryanair hanno incrociato le braccia.