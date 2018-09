Amazon, scioperano i corrieri lombardi

(Fotogramma /Ipa)

In Lombardia i corrieri in appalto ad Amazon sciopereranno venerdì 14 a partire dalle 6.30. Ci saranno 3 presidi nei principali stabilimenti: all'impianto di Origgio (VA), di Milano (Via Toffetti) e di Buccinasco (Via dell'Artigianato). I lavoratori, tramite Filt Cgil, sostengono di trovarsi "di fronte a carichi di lavoro insostenibili e straordinari spesso non retribuiti. Amazon deve capire che i drivers rappresentano l’immagine stessa della multinazionale, sono uomini e donne che hanno diritto a una vita lavorativa sicura, con salari adeguati e un’organizzazione del lavoro equa e dignitosa".