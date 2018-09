Reddito cittadinanza, Lezzi: "Se salta governo avrà problemi"

Barbara Lezzi (Fotogramma)

"Se dovesse saltare il reddito di cittadinanza sarebbe proprio il governo ad avere dei problemi". Così Barbara Lezzi, ministro per il Sud, ai microfoni di Rai Radio1 in vista della Legge di Bilancio.

"Questa unione con la Lega è il frutto di un contratto di governo in cui c’è il reddito di cittadinanza. Allora, ci rendiamo conto che non si può fare tutto e subito e ci prendiamo l’arco della legislatura per poter portare a compimento il nostro programma però bisogna iniziare e anche in modo significativo. Ci sono 5 milioni di poveri che aspettano risposte", ha detto.

Intanto, fonti del Mef smentiscono i rumors sulle ipotesi che il titolare di via XX settembre possa abbandonare l'incarico. "Le indiscrezioni apparse oggi sulla stampa su possibili dimissioni del ministro" dell'Economia Giovanni Tria "sono - si precisa - prive di fondamento".