Statali, "nessun taglio in busta paga nel 2019"

Nessun taglio in busta paga per i dipendenti pubblici nel 2019. La rassicurazione arriva dal viceministro all’Economia, Laura Castelli che in un post su Fb scrive: "Stamattina sul Messaggero ho letto della preoccupazione sui contratti dei dipendenti statali. Voglio rassicurare tutti che i 500 milioni sono stati previsti nella manovra di bilancio che a giorni sarà perfezionata e resa pubblica agli italiani. Questo - aggiunge - è un governo responsabile, a cui stanno a cuore i cittadini".