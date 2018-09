Spread giù, Milano chiude in rialzo con banche e Tim

Le Borse europee chiudono deboli, ad eccezione di Milano che archivia in rialzo la prima seduta della settimana. Resta alta l’attenzione sulle indiscrezioni su nuovi dazi da parte dell'amministrazione americana guidata da Donald Trump sui prodotti cinesi. Milano guadagna l'1,08%, lo spread tra Btp e Bund flette a 240,5 punti base, dopo le rassicurazioni del ministro Tria sulla manovra. In parità Parigi e Londra, in ribasso Francoforte -0,23%. A Piazza Affari bene Telecom +4,01%, acquisti su Mediaset +2,90%, positivo il comparto bancario; in luce anche Cnh Industrial e Atlantia. Sulla parità Prysmian, Terna e Campari, in flessione il settore del lusso. Maglia nera per Stm che lascia sul terreno il 2,17%, in rosso anche Ferrari e Leonardo